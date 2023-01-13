50%受訪女性曾受不利差別待遇　機構指法律界存性別偏見

有機構今日(13日)公布調查結果，發現本港法律界女性正面臨系統性的性別偏見，且見存在各個階層，包括從最高職級至剛發展法律事業的女性。調查結果顯示，有一半女性受訪者認為，性別因素令其於法律界受到不利的差別待遇，有38.2%女性表示，因性別關係而被背上「照顧家庭」的責任，因而失去職業發展機會，甚或在工作上的投入程度或能力更受質疑。

孖士打律師行聯同Women In Law Hong Kong(WILHK)收集了超過360名目前或曾經在香港法律界工作的女性和男性反饋。調查顯示，當中有23.7%人曾被要求改變法律專業選擇或職業道路，較男性高出5倍；又發現，法律界女性遭受的微歧視事件更有增無減，有23%擔任高級職位的女受訪者表示，曾遇到客戶寧願向資歷較淺的男同事提出問題或諮詢，也不向她們提出。因此，許多女性選擇離開法律行業，導致私人執業和內部法務團隊高層出現性別失衡。

WILHK主席蔡雅淳表示，許多男性和女性在職業生涯初期的職業志向相近，但負面經歷會嚴重打擊其職業志向，並使其遠離職場，如法律界進行系統性變革，可支持本港法律界女性人才的崛起。