9人參與金鐘暴動今判囚28至50個月　官斥自私自大分化社會

2019年9月29日金鐘發生警民衝突，其中9名男女被控暴動罪，5人開審前已認罪，其餘4人經審訊後亦被裁定罪成，押後至今天（13日）在區院判刑。法官練錦鴻批評示威者自私自大，抱着自以為崇高的理念犯案，以為違法可以達義，其作為卻在分化社會，他們口中的自由民主成為專制，形容暴動最大損失是社會的和諧互信及本港國際形象，判9名被告入獄28至50個月。

本案4名經審訊後被定罪的被告為鄧頌城（24歲）、劉彥昭（40歲）、林翠雯（32歲）及林志豪（30歲），當中林翠雯及林志豪是姊弟。5名開審前認罪的則是梁德煌（25歲）、朱廣華（34歲）、劉永健（24歲）、楊志豪（21歲）、和朱喬雋（26歲）。法官判刑時指，示威現場有人派發價值不菲的過濾裝置，亦有人控制人流及合作撬磚，加上示威者大多穿上相類衣服，認為是次暴動並非即興或完全沒有計劃。警方不斷警告，但示威者仍不散去，並用雷射筆照射警方，向警方投擲硬物，形容示威者武器雖原始，但有一定殺傷力。

法官表示，事件對公眾造成極大滋擾，不但破壞香港良好聲譽，更進一步分化社會，令社會二分成「黃營」及「藍營」，沒有中間路線。各被告的參與助長了暴動氣勢，考慮本案嚴重性，以48個月監禁為整體量刑起點。就個別被告方面，楊志豪相對年紀輕，身上亦無特別裝備，認罪扣減後，再額外減刑4個月至28個月。而劉彥昭當時管有噴漆，證據顯示他是積極參與者，額外加刑2個月。法官特別提到，林翠雯是中學教師，卻思想粗疏，直言對其作為老師的能力有保留。總體而言，顧及各人的背景及是否在最早階段認罪等因素，判處9名被告監禁28至50個月。

案件編號：DCCC 115/2021