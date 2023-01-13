19人涉助人從理大逃走 被控妨礙司法公正 14人今被加控暴動

19名被告因涉及在理大附近發生之衝突而被檢控。

香港理工大學校園在2019年反對修訂《逃犯條例》風波中，於11月爆發連場激烈衝突，校園13日後始解封，逾千人被捕。事後至少22名人士被指涉嫌當時在何文田一帶，意圖協助理大內的人士逃避警方逮捕，其中3人早前缺席聆訊，已被頒令拘捕。餘下19人合共被控7項意圖妨礙司法公正罪，案件今天（13日）在區域法院提訊，控方申請加控其中14人一項暴動罪，獲得法官批准，案件將於至下月2日開審。

19名被告依次為何英傑（35歲、船務主任）、林斌（20歲、學生）、伍偉楠（22歲、學生）、冼宏俊（32歲、地盤工人）、林施雅（32歲、秘書）、梁卓鋒（23歲、建築工人）、陳俊鋒（20歲、理財顧問）、麥韜（25歲、健身中心助教）、利文熙（20歲、學生）、黃筠喬（17歲、學生）、張頌熙（41歲、商人）、梁穎欣（30歲、銀行經理）、陳鎮洋（32歲、建築安全主任）、劉淑華（26歲、網頁設計師）、黃琪峰（22歲、學生）、林鑫濤（21歲、學生）、卓琬宜（18歲、學生）、黎靖言（24歲、項目助理）及陳宇晴（17歲、學生）。他們被控意圖妨礙司法公正罪，指他們在2019年11月18日，在香港與陳朗天、余冠廷、歐陽朗軒、梁巧儀、余卓賢、梁偉傑、陳卓倫、譚浩儒、張家樑、陳千行、李熹麟、李國明、張啟宗、嚴展翔及劉港聞，作出一項或一連串的行為，意圖妨礙香港警務處將會作出的逮捕，而被告知道前述逮捕會被作出。另外陳鎮洋牽涉多1項危險駕駛罪，指他於2019年11月18日，在紅磡繞道近理工大學李兆基樓危險駕駛一輛客貨車，辯方今指陳擬承認危駕罪。

控方今再加控被告林斌、伍偉楠、梁卓鋒、陳俊鋒、麥韜、利文熙、黃筠喬、梁穎欣、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜、黎靖言及陳宇晴1項暴動罪，指他們於同年11月17至18日，在理大參與暴動。

案件編號：DCCC 313,573/2021