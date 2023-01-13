執法部門反黑工行動拘15人　其中8人屬假難民

入境處本周一連4日(9日至12日)在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」及連同警方執行的「冠軍行動」。行動中共拘捕15人，包括10懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名逾期逗留人士。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了14個目標地點，包括工業大廈、美甲店、住宅大廈及街市等，共拘捕8名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。8名被捕的懷疑非法勞工，當中一男六女是持「行街紙」。此外，於「冠軍行動」中，執法人員於中區搜查了14個目標地點，包括裝修中單位及餐廳，共拘捕2名懷疑非法勞工及1名逾期逗留人士。被捕的懷疑非法勞工，當中一名男子是持「行街紙」。據悉，8名持「行街紙」人士均為「假難民」，分別來自越南、孟加拉及印尼，被捕時從事美甲店、餐廳洗碗及街上搬貨的工作。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可處罰款50萬港元和監禁10年。