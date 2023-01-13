年宵市場年廿五起　一連7天在維園深水埗等15地舉行

農曆新年將至，行花市均是港人跨年節目之一。食環署今日(13日)公布，2023年農曆年宵市場將於年廿五(16日)至大年初一(22日)凌晨2時，一連7天在銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園等15個地點舉行，今年共設922個濕貨攤位銷售年花。除相關防疫措施外，各銷售點會應用科技措施監察人流數量，以控制場內人數，方便市民有序入場。

發言人指，各年宵市場會應用科技措施監察人流數量，在有需要時實施人流管制。其中，銅鑼灣維多利亞公園、深水埗花墟公園和荃灣沙咀道遊樂場為人流較多的年宵市場，署方會有特別安排控制入場人數。當人流增多時會啟動取票系統，市民可在現場取票，或下載有關流動應用程式遙距取票。收到通知後，於60分鐘內到達召集區便可進場。

至於15個年宵市場的人流及輪候情況，當局會以紅、黃、綠燈形式，在各年宵市場現場及食環署網頁上顯示，以方便市民知悉人流情況。綠色代表人流較少，毋須輪候進場；黃色代表人流增多，市民須輪候進場；紅色代表場內及輪候人數眾多，輪候時間會比較長。

【行花市迎兔年】