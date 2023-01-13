工會倡派1萬元民生消費券　用於繳交水電煤　兼改革強積金

財政預算案公佈在即，今（13日）有政黨發表對預算案提出「邁步復常 、振興經濟、促進就業 、紓解民困」為目標的85項建議，指政府應「逆經濟週期」，採取擴張性財政政策，其中包括派發不少於1萬元「電子民生消費劵」、改革現時強積金制度，以及成立「創就業復業基金」等。

議員鄧家彪指政府應派發不少於1萬元的「電子民生消費劵」，與過去消費券形式不同的是，「電子民生消費劵」可用於公共事業費用開支，如水電煤費、公屋租金等，達到解「燃眉之急」的效果。議員黃國指政府應積極改革現時強積金制度，包括要求設立保證回報追及通脹的機制，保證回報率為通脹加1%，以及盡快落實積金易平台﹑為低薪僱員代供5%強積金。

就疫情令過去3年各行各業處於冰封狀態，議員陸頌雄建議政府設立「創就業復業基金」，落實勞官資三方協作，支援僱主大量招聘重新開設的職位，及協助中小企業及旅遊巴公司添置物資並為閒置多時的旅遊巴提供維修保養的資助，提供資助培訓機構予重新進入復常行業之勞動力。

另外，針對本港生育率低下，議員梁子穎指政府應有鼓勵生育的新措施，鼓勵市民「早結婚早生育，生多啲小朋友」，而議員郭偉強指政府應調整首次置業從價印花稅標準由200萬上調至500萬，減輕年輕上車家庭負擔。