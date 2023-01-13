半裸漢尖沙咀馬路「躺平」　 車來車往險象橫生

港人工作及生活壓力大，難免需要「Me Time(私人專屬時間)」供自己單獨靜思一下，不過都要記得唔好影響到身邊人！本港今日(13日)多個社交平台及討論區瘋傳多張相片，可見一名赤裸上身的男子，翹手翹腳躺臥在尖沙咀廣東道交界，且期間有多輛汽車駛近時才發現男子的身影，終被迫煞車避開，車來車往的情況險象橫生！

有網民表示事發於為今日中午12時，地點位於柯士甸道及廣東道交界。該名上身赤裸的男子躺在「黃格仔」位置內，脫下的上衣則放在一旁，如若無人之境一樣凝望上空，神情自若，疑似有事需要沉思。不過，屆於涉事位置是交通熱門位置，男子的舉動造成大眾不便，多名司機需兜路避讓，惟該男仍然無動於衷，引起網民們熱議。

有網民看畢有關相片後，笑言該男正在練功，呼籲旁人切勿打擾，「練緊倒掛金鉤啫」、「少林足球」，亦有人認為其舉動如「行為藝術」，亦直言「香港生活壓力真係好大」。不過，根據本港《道路交通（交通管制）規例》中列明，任何人不得駕駛車輛進入黃色方格，若未有合理辯解而違反此條例的駕駛者，可被罰款2,000港元，未知該法例又是否應用到上述情況。