政府資助最大型電動車充電設施項目　油麻地屋苑逾300個車位

隨着電動車愈來愈普及，充電設備漸見不勝需求，尤其屋苑充電車位常見「爭崩頭」。不過，油麻地某私人屋苑停車場卻不會出現此情況，因為全場逾300個車位均獲政府資助，加裝電動車充電基礎設施，堪稱是目前政府「EV屋苑充電易資助計劃」最大型電動車充電基礎設施項目。設施最近竣工，協助安裝的中華電力說，車位已設置智能充電器，能遙控充電器集中於較少人用電時，才為電動車快速充電。

港府於2020年10月起推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助現有私人樓宇停車場加裝電動車充電基礎設施，設施近月陸續落成。其中，油麻地爵士花園成功申請為其全苑302個車位安裝電動車充電基礎設施，覆蓋率達100%，而設施於周四竣工。中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜表示，整個設備安裝前後，中電的工程團隊需評估爵士花園的供電容量，以及設計工程，亦要定期與屋苑業主立案法團、物業管理公司、屋苑的工程顧問及承辦商溝通，提供技術意見，並建議合適的供電及電錶安裝方案。

而將來電動車充電時亦能間接減少不必要的耗電，中電說於爵士花園推出首個「電動車有序充電」試驗計劃，為15名參與計劃的車主提供電動車智能充電器，當電網用電量達高峰時，中電會遙距控制電動車智能充電器的充電速率，減少該時段電動車的充電量，減輕電力系統的負載，即變相減少電力公司於用電高峰期額外發電量，令電力公司有效率地使用發電設施，改善電網管理，鼓勵客戶智慧充電，提升能源效益。