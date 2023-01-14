新春幸運摩天輪今起中環亮相　門票128至610港元不等

農曆新年將至，多區均有舉辦迎春活動。位於中環海濱的香港摩天輪為迎接新春節日，將由今日(14日)起以《新春幸運摩天輪》的全新面貌亮相，現場更會配上以傳統12生肖為活動主題，展示一系列擺設及燈籠供市民拍照打卡。同場又設有的攤位遊戲及機動遊戲，供一家大細齊齊享樂。

《新春幸運摩天輪》活動將舉行至下月12日晚11時，網上門票價格由128至610港元不等。以「單人入場與10個代幣」為例，在非繁忙時段需128港元；在標準時段則需138港元；在繁忙時段則需158港元。而購買「家庭套票4人入場與48個代幣」在非繁忙時段需510港元；在標準時段需530港元；在繁忙時段則需610港元。

主辦單位表示，這幾年受疫情影響，市民都沒有機會好好過節，適逢農曆新年，主辦單位希望透過《活動為城市增添氣氛，讓歡樂升溫。單位又指，場內新增設的新春夢幻花燈走廊，適合一家人、情侶及摯友到訪。另外，會方又準備超過30萬隻毛公仔讓賓客於應節的遊戲攤位贏取，當中包括動漫中的角色及英雄人物等。