東方日報A1：大花筒冇藥醫　10億超支當開支

政府大花筒，死性不改﹗審計署早前揭發觀塘安達臣道發展工程計劃，建造行人天橋工程時，在未完成設計就招標，之後設計大幅改動，結果超支約10億元。立法會政府帳目委員會就事件召開公開聆訊。多名議員批評當年負責工程是發展局轄下土木工程拓展署，卻由運輸及房屋局申請撥款，出現權責不清；亦有議員指房屋署曾建議分拆合約，但最終沒有實行。當局則重申工程沒有超支，開支增加因為價格變動及工程大幅改動等原因導致，又指合約中容許刪減條款處理工程改動是「進可攻、退可守」的做法。

土木工程拓展署署長方學誠昨日在會上先交代項目時間表，稱項目早於1997年展開工程規劃及研究，而當時相關項目參數為公私營房屋為六四比例。方續指至2005年重啟項目時，全數改成公營房屋，其後開始設計建造顧問合約，包括增建新行人天橋，更改個別走線等。至2007年政府就項目展開公眾諮詢，由於考慮到部分意見認為應更改行人天橋設計，認為要配合2015年入伙的目標，時間緊迫，因此在有限時間下決定在2007年盡快招標。而直到2016年12月，所有行人天橋工程大致完成。

會上有議員質問政府超支原因，並要求當局交代申索費等每項開支。其中議員黃俊碩關注具體合約結算安排。方學誠回應指項目去年9月已完成結算，總獲批撥款是35.4億元，支出為34.6億元，強調項目沒有超支。方又指政府以往向立法會申請撥款時，整體項目以及每份合約會分別預留一成作為應急費用，以支付未能預計的開支。

此外，議員簡慧敏則指出超支反映當時政府部門權責不清，因為當年申請撥款的為運輸及房屋局，與監管工程進度的發展局等政府部門，並非由同一部門統一處理，她同時指出容許刪減條款亦令承建商不斷索賠，令政府處於被動狀態。

方解釋土地平整是項目的主體工程，故希望爭取時間展開工程，又認為在行人天橋合約中，容許可刪減條款處理工程改動，形容為「進可攻、退可守」，能避免多於一個承建商而增加協調風險，相信當時的研究人員已作全盤考慮。至於行人天橋合約容許可刪減條款，方說是房屋署的意見，而經考慮之後發現，讓原本的承建商興建行人天橋更佳，所以沒有分拆合約。

至於同場的另兩名官員亦分別就事件解畫。房屋局局長何永賢指，天橋工程規劃作出調整的原因，是基於政府改變公私營房屋比例，此舉會影響單位落成數目、面積，當中預計人口亦由本來的4萬人增加至4.8萬人。房屋署署長王天予則表示，合約並非只包括行人天橋，並有多個地區意見需研究。而因應供水及地質等問題，令道路延遲交付，安達邨和安泰邨無法達成2015年入伙的目標。王又指設計行人天橋有需要考慮周邊設施而作整體布局，認同可刪減條款合約處理是較合適安排。

最終會議討論近4小時後仍未完成，需留待下月會議再續。其實除行人天橋系統問題，審計報告亦指出天橋興建過程令附近斜坡現多宗事故，天橋落成後升降機又壞不斷，3年壞183次，平均每次暫停10小時，最長一次停了10日。審計署建議政府於合約招標前敲定工程設計，於合約中加入分階段進行工程的安排等條款。

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