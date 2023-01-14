黎智英籠裏雞作反　港法律代表：無委託「國際法律團隊」

壹傳媒黎智英涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等共4罪一案，定於本年9月開審期間，爆出黎再次乞求外國勢力干預案件的消息，被多方譴責。黎智英的法律團隊似乎「籠裏雞作反」，整出「雙胞」鬧劇，其香港法律代表澄清，從來沒有與外媒所指的國際法律團隊，就黎的法律訴訟作專業上的聯繫。

黎智英在香港的法律代表羅拔臣律師事務所周五(13日)晚上發聲明，有關黎智英的國際法律團隊的行動，尤其是在英國求援的報道作出澄清。聲明中提到，該團隊是黎智英在香港刑事案件(HCCC 51/2022)及其他訴訟的唯一法律團隊，黎智英從來沒有委託其他人，代表他在香港的刑事及有關訴訟行事，亦未有與報道中提及的國際法律團隊就訴訟有任何專業上的聯繫。

外媒早前報道，黎的國際律師團隊去信英國政府，請求緊急會見首相辛偉誠，要求對方介入事件。黎智英的兒子黎崇恩周三(11日)也跟英國國會議員會面，乞求辛偉誠立即採取行動讓黎智英獲釋，而辛偉誠在下議院回應，揚言英國有權插手香港事務，承諾繼續關注事件，以實際行動跟進。