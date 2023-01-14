港近日確診下跌　復常可期　孔繁毅促新春後撤隔離令

衞生署衞生防護中心在評估相關風險後，決定由下周一(16日)凌晨零時起，除作為臨床診斷用途外，不再把核酸檢測結果CT值達35或以上的人士列作確診個案。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅今早(14日)在電台節目表示，Ct值35或以上患者體內病毒量很低，不存在活的病毒，無傳染風險。他期望農曆新年後，若疫情持續緩和當局可再放寬，將新冠當作普通流感，並取消確診患者的隔離令。

孔繁毅提到，過去幾日的確診個案下跌幅度頗快，本港接種3針疫苗的市民達83%，錄得的感染人數有250萬，真正感染數字甚或達500萬或以上，本港混合免疫屏障高，他估計未來數天的確診宗數會再下跌，顯示疫情已過去。農曆新年後，可考慮放寬院舍探訪，學校師生亦可毋須快測，加快社會復常。

問及兩地首階段免檢疫通關對本地疫情的影響，孔繁毅表示，即使有入境人士帶有新冠病毒，對整體防疫或醫療系統影響不大，本港有足夠抗病毒的藥物，來港感染人士病徵相對輕微，大部分毋須入院，相信不會影響醫療系統。至於短期內兩確診的患者，他指出這類個案相對少，或與患者整體免疫未必太好有關，容易感染另一種變種病毒株，即使感染病徵通常亦較輕，市民毋須擔心。