高鐵復運港鐵加派人手處理客流　林世雄：羅湖口岸施工暫難復通

香港與內地本月8日起首階段免檢疫通關，廣深港高鐵西九龍口岸及高鐵香港段明日(15日)起恢復服務，初期先開通短途線，每日北上南下合共有77班列車，南北行每日各出售5,000張車票。運輸及物流局局長林世雄今早(14日)表示，高鐵明日復運，港鐵會增加人手協助乘客，包括填寫健康申報等，以確保首日通車流程暢順。當局預計年廿七起最多人往來兩地，部分口岸當日起各時段過關名額都已滿額，呼籲乘客提早到場辦理過關手續。他又指會與內地有關單位檢視情況，商討提高過關名額。

問及西九龍站購票人龍及混亂問題，他重申車站售票服務是為方便長者等不懂得上網買票人群的需要，初期車票定為北行和南行各5000張，是希望確保列車和口岸運作順暢穩妥。港鐵方面將加派人手在車站內協助乘客，昨日(13日)購票情況已有改善。

至於羅湖口岸何日能夠重開，林世雄透露，羅湖口岸正進行更新工程，相信短期內未必能夠開通，希望落馬州支線等口岸能夠分擔到人數流量，該口岸已由疫情前每日90班增至逾130班，有需要可再增加班次，以消化過關人流。

另外，南韓當局要求所有來自港澳航班，只可以降落在仁川機場，林世雄表示已向南韓駐香港總領事館表達不滿，希望對方收回有關限制，並會繼續與對方交涉。