兩公院醫生疑「開漏藥」被控誤殺　當局指高壓工作增出錯機會

患腎病和乙型肝炎的兩女母親鄧桂思於2017年在聯合醫院被兩名醫生「開漏藥」，導致出現急性肝衰竭需兩度換肝，最終不治。警方早前控告45歲及50歲男子各一項誤殺罪，案件下周一在東區裁判法院提堂，據悉，案件與鄧桂思案有關，被控男子為當時涉事的兩名醫生林治崑及陳小劍。當局回應事件，指2名醫生都是醫管局的資深醫生，認為事件是他們工作失誤引致，關注事件會否影響公私營業界的工作效率和專業發展，希望業界保持冷靜，醫管局會做好措施，確保員工在安全環境下工作。

當局又指，醫生工作有相當大壓力，明白失誤是絕對有機會發生，醫委會會處理相關事故，至於刑事責任問題則不作評論。至於事件會否導致醫生不敢做高風險手術，局方回應，醫生會與病人商討醫療方案後，作出以病人利益為依歸的決定，相信過往有做高風險手術的醫生都能應付。

官員在一個研討會上表示，本港醫護人手短缺較內地、新加坡和英國等地嚴重，有研究預計，到2030年有1600個醫生空缺，當局已增加對本地醫學院的資助，並容許合資格的非本地培訓醫生，申請特別註冊途徑來港，至今有75間院校的醫學資格獲認可，期望可增加醫護人手供應。