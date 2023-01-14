政Whats噏：入熱廚房做局長僅半年　麥美娟又「升級」

由議員喺7月轉咗跑道加入熱廚房做民政及青年事務局局長，勢估唔到事隔半年，麥美娟(Alice)又「升級」嘞！又升，唔通做司長？

「升級」有好多種嘅，今次係講輩份。雲英未嫁嘅Alice，竟然飲新抱茶，升級做奶奶！Alice今日(14日)喺社交平台貼文，劈頭第一句就話「新抱茶真係好甜！」唔係啩？有個仔咁大？

其實係Alice以前議員辦事處嘅同事結婚，倆口子話要斟茶畀佢，雖然佢受寵若驚，但亦好欣慰咁話，好多謝一對新人喺佢做議員時一直幫佢，雖然依家崗位唔同咗，但仍然保持聯絡，大時大節仲會去佢屋企聚下，佢話好珍惜呢種真摯嘅感情，仲祝呢對新人百年好合，永結同心，最重要開枝散葉喎。

呢對新人係陳安妮同Billy，新娘子幾年前係Alice 屬工會喺葵青區嘅社區幹事，當年嘅小花今日披嫁衣做新娘，佢亦有留言多謝Alice 一直以嚟嘅提攜同愛護；有網友相信同大家嘅反應一樣，畀Alice嚇咗一跳，留言話「我仲以為娟姐你有個咁大嘅仔都唔出聲」。

陳安妮喺2019年曾參選區議會上大窩口選區，但相差近800票輸咗畀民主黨嘅許祺祥，而許祺祥就喺舊年政府要求全體區議員宣誓前辭職。