被控中環集結藏物品圖破壞　5男女今被判非法集結等罪成

2019年11月13日有示威者發起「三罷」行動，有7名男女被指當日在中環一帶參與非法集結，另外1名女設計師被指管有3支士巴拿意圖損壞他人財產。8人被控非法集結、刑事毀壞及管有物品意圖損壞財產共4項罪名，案件早前在區域法院開審，其中2人承認非法集結罪，其餘6名被告不認罪受審。案件經審訊後，區院法官林偉權今（14日）裁定否認非法集結罪的5名被告當中4人罪成，餘下一人則脫罪。另外1宗被控管有物品意圖損壞財產罪的被告獲判罪名成立。法官最終決定將罪成的5人還押至1月21日判刑。

本案8名被告中的江偉文（ 20歲、學生）和葉栢良（25歲、冷氣技工），在案件開審前各承認一項非法集結罪。其餘4男2女被告依次是黃朗勤（ 22歲、學生）、蕭振灝（ 20歲、學生）、黃鋆國（ 24歲、招待員） 、劉好途（ 22歲、女保險經紀）、李浩章（ 20歲、無業）及呂傑靈（ 35歲、女設計師）。首5名被告被控於當日在畢打街、德輔道中、遮打道干諾道中、雪廠街及皇后大道中一帶參與非法集結。劉好途及李浩章另被控一項刑事毀壞罪，指他們刑毀中環港鐵站F出口牆壁。蕭振灝及呂傑靈另各被控一項管有物品意圖損壞財產罪，蕭涉管有一罐噴漆，呂涉管有3支士巴拿。法官今裁定蕭振灝面對的2項控罪均不成立，餘下5人當中的劉好途，她面對的刑毀罪被裁定罪名不成立，非法集結則罪成，其餘4人均非法集結罪成。

法官裁決指當日下午確有示威者在中環一帶非法集結、堵路、縱火及破壞交通燈等。法官認為4名非法集結罪成的被告，當時所帶裝備，是參與非法集結或暴動者的裝備，故認為他們有參與非法集結。但蕭振灝方面，法官信立其自辯時稱，他站在德輔道中馬路時，只是為好奇而走出馬路觀看，顧著和朋友傾談便忘形逗留，並非蓄意非法集結，並信立他管有噴漆只是打算拿回宿舍，故裁定2罪均不成立；劉好途及李浩章另被控一項刑事損壞罪，法官指有片段顯示李在中環站外牆塗鴉，因此罪成，但沒有證據顯示劉鼓勵李進行刑事毀壞，因此罪名不成；被控管有士巴拿的呂傑靈，法官拒絕接納其自辯稱士巴拿是作為調校燈光之用，並認為是呂供自己及他人在非法集結活動中使用，故裁定罪成。

案件編號：DCCC 345/2021