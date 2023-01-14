柔軟度差又略肥　首研究揭港輪椅人士難做家務

全港首個輪椅人士的體適能水平研究發現，本地輪椅人士柔韌度特別差，家務、家居維修及烹調等均作需人協助。香港傷殘青年協會委託香港教育大學健康與體育學系，於去年6月至12月期間邀請216名本地輪椅人士參與研究，當中65%小兒麻痹症患者，研究團隊會測試手動輪椅使用者的身體組合、柔軟度、肌肉力量、肌力耐力及心肺耐力等體適能能力，而輪椅人士亦需回答３份有關日常生活能力、世衞組織生活質量，以及身體殘疾個人體力活動量的問卷。

調查顯示，研究輪椅人士的體重指標(BMI)平均為25.55，屬略肥的情況，體脂肪率則達26.39，多次正常水平。至於反映身體柔軟度的抓背測試，輪椅人士平均為-16.95厘米，於台灣長者體適能指標中，屬「稍差」的級別。至於日常生活能力方面，受訪者於家具維修、家務及烹調方面需要別人幫忙，其中家居維修最需要依靠他人。而男性受訪者在乘車遠行及家務方面的表現較女性好，自置物業的受訪者整體日常生活能力較租住受訪者更好，而財務狀況好、教育水平高的受訪者整體表現更好。

縱使研究顯示坐輪椅的人身體情況未必完全理想，但大部分受訪者均滿意其生活質素，尤其對環境質素的滿意程度較高，生理健康的滿意程度相對低，而他們又較活躍於參加有償工作志願服務、高強度體育休閒活動和戶外活動。研究團隊說，參與研究的人屬於相對比較活躍和外向的人，他們多數有定期參與體育運動或體力訓練的習慣，更有香港殘疾運動員，因此調查存在一定局限，並建議本港應對各類肢體殘疾人士開展更全面的體育運動水平和體適能水平測試，並將該研究的體適能測試需要推廣至社會及經濟位置較低的肢體殘疾人士。