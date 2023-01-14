近6成受訪者促重啟私人參建居屋　逾半盼設最低實用面積

政府在《施政報告》中提出重啟「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，將分批推出3幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位。有政黨今日(14日)公布市民對相關建議的問卷調查結果，顯示有57.3%受訪者贊成政府重啟私人參建居屋計劃，50.8%受訪者希望政府加入最低單位實用面積26平方米，即約280平方呎的下限要求。

有政黨及公屋聯會於11月29日至12月28日期間，成功訪問482位18歲以上市民，結果顯示57.3%受訪市民贊成政府重啟私人參建居屋計劃。售價方面，最多受訪者認為定價應低於現時的居屋折扣率，其次是認為應參照現時居屋的計算方式出售。另外，45.9%受訪者期望私人參建居屋申請對象主要為青年及青年家庭，不同意只有25.5%。

觀塘區議會主席柯創盛建議政府未來復辦私人參建居屋時，需考慮訂立最低居住空間標準，加入最低單位實用面積為26平方米的要求，指住得更寬敞是不少市民的期盼，要避免出現納米單位。他又建議撥一定配額予年輕人購置私人參建居屋，增加資助房屋配額可幫助青年人向上流動，多渠道建立置業階梯，讓青年人感到有希望。公屋聯會總幹事招國偉指私人參建居屋的交樓標準應該配有牆身飾面、地板、廚櫃等基本裝修配置，稱基本裝修可以減輕市民的經濟負擔、減省市民籌措裝修工程的煩惱。招續稱，政府應詳細考慮當區的人口變化盡早規劃、做好社區配套設施，包括各項交通配套、商場街市、醫療配套及運動康樂設施等。