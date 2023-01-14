內地上月8日至本月12日　近6萬宗新冠相關死亡病例

國務院聯防聯控機制周六（14日）下午召開新聞發布會，介紹重點人群健康保障有關情況。會上通報，通過分析顯示，上月8日至周四（12日），全國醫療機構累計發生59,938宗在院新冠病毒感染相關死亡病例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡病例有5,503宗，基礎疾病合併新冠病毒感染死亡病例有54,435宗。死亡病例平均年齡80.3歲，65歲及以上約佔90.1%。

內地二級以上醫療機構共開設1.64萬個發燒門診，基層醫療衞生機構開設4.31萬個發燒門診或診室。內地發燒門診的診療量在上月23日達到高峰，是286.7萬人次，持續下降至周四（12日）的47.7萬人次，較峰值時數量減少83.3%。在上周四（5日）達到住院新冠感染者峰值162.5萬人，之後連續下降，到周四回落到127萬人。另在上周四，在院新冠重症患者數量達峰12.8萬人，之後連續波動下降，到周四在院重症患者回落到10.5萬人，重症床位使用率為75.3%。

自周一（9日）公布前一日的新冠病例數字後，中疾控未再公布相關情況。國家疾控局監測預警司司長楊峰表示，目前新冠的疫情訊息對外公布的方式調整為與其他乙類傳染病保持一致。由國家疾控局授權中國疾控中心在其官網對外發布，內容包括現有住院病例數、現有重症或危重症病例數、死亡病例數以及新冠病毒疫苗接種訊息。國家衞健委醫政司司長焦雅輝表示，內地始終堅持將新冠病毒核酸陽性的死亡病例判定為新冠病毒感染相關死亡病例，與世衞及其他主要國家的判定標準基本一致。新冠相關死亡病例死因歸因分析分為兩類，一類是新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡，另一類是基礎疾病合併新冠病毒感染死亡。

另被問及目前對外發布的疫情訊息與群眾感受不一致，楊峰解釋，將繼續以中疾控訊息系統網絡直報為主體，做好醫院就診病例的監測和報告。