政Whats噏：做虎媽有遺憾　江玉歡：要聆聽年輕人心聲

父母關心仔女係必然嘅。身為兩子之母嘅議員江玉歡(Doreen)，儘管小朋友早已屆弱冠之齡，但仍舊同兩個仔嘅幼稚園老師黃文歡保持聯繫，日前仲邀請對方擔任清談節目嘅嘉賓，分享下對幼兒教育嘅睇法，期間Doreen憶述幾年前，佢越洋出席大仔嘅高中畢業禮，結果乘興而往，敗興而歸。

話晒就嚟農曆年，Doreen同黃老師都應下節，邊傾偈，邊插花同煮湯圓。Doreen提到一個現象，話有啲家長會安排小朋友上下晝分別返兩間幼稚園；即使周末同周日，學習都係由朝踩到晚。跟住佢自爆以前都好似「虎媽」，安排兩個仔學鼓、學畫畫、學英文、學普通話...總之由1月學到12月，暑假就去Playgroup，時間表塞到滿。後來大仔去外國讀高中，畢業禮上要同其他同學一樣製作投影片，介紹自己嘅成長歷程，而大仔呢段片就令Doreen相當錯愕，因為大仔話自小所參與嘅興趣班，包括學鼓、學畫畫之類，其實無一樣嘢係佢鍾意嘅。

Doreen話安排學咁多嘢，出發點都係為佢好，但大仔竟另有睇法。佢形容當刻「個心好裂」，但礙於大庭廣眾，佢必須強忍情緒。呢場畢業禮，令佢引以為憾，但佢話唔會責怪大仔，反而係一個好深刻嘅教訓，畢竟父母加諸子女身上嘅嘢，唔一定係佢哋最想要嘅；尤其係擔任議員之後，每當談及青年或兒童政策，就提醒自己要多啲聽下年輕人嘅心聲，而唔係以自己嘅角度去諗。

雖則話為人父母甚艱難，但Doreen認為從湊仔、教仔當中，都會領略一啲做人嘅道理，譬如對待小朋友唔可以用同一套方法，其實成年人嘅世界亦一樣，唔能夠用同一把尺嚟量度所有人。佢又憶起自己嘅童年時代，唔似得依家咁多興趣班，而佢喺課餘多數係去公園玩，空閒時間又會自我思考，諗下點樣讀書成績會好一啲，喺無人催逼之下，反而更加上進、自發學習。