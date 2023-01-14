疫後首有郵輪進駐本港　料3月抵港　每周推公海遊

終於有郵輪進駐本港為母港！亞洲郵輪品牌「名勝世界郵輪」今日(14日)宣布，正式拓展香港郵輪業務，安排前身為「探索夢號」的「名勝世界壹號」來港，並將從3月10日起，推出從香港母港每周出發的2晚及3晚公海遊行程，是繼第五波疫情有兩間郵輪公司撤出本港或清盤後，首間進駐香港母港的郵輪公司。

「名勝世界壹號」的前身為停泊於基隆的「探索夢號」，當時為正清盤的「星夢郵輪」船隊之一，共有13層樓高，排水量逾7.5萬噸，船上設有928間艙房，以及各種國際郵輪應有的設施，可供1,856名乘客搭乘。而「名勝世界壹號」於來港前，會先於到於新加坡、馬來西亞吉隆坡開展2晚和3晚的公海遊行程，其後於3月2日從吉隆坡（經巴生港）出發至新加坡，再於3月3日由新加坡出發至胡志明市和峴港的5晚跨國遊，最終於3月8日抵達香港母港。

名勝世界郵輪總裁吳明發表示，郵輪將停泊在啟德郵輪碼頭，預料新母港的啟動能帶動遊客人數的增長，並為香港酒店、運輸供應商和其他服務行業帶來經濟效益。而該公司又為去年1月至4月期間、受到「雲頂夢號」香港航程取消，而未能獲得退款的受影響乘客，提供「名勝世界壹號」免費海上遊，乘客可享受同等的艙房類型、行程和天數，每間艙房亦可獲額外350港元的船上消費額，詳情將於2月1日公布。