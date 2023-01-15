大灣區航空開拓商務客市場　目標2027年20架機投入服務

由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，星期二起將有航班往來香港及南韓首爾仁川機場，是短短半年內第4條載客航線。其行政總裁許漢忠分享公司最新發展時透露，打算每年引入3架新航機，且開辦上海、北京等新航線，並對應增添約150個人手，目標是2027年約20架飛機投入服務。長遠新服役的航機擬新增無線網絡服務、調整機艙布局等，開拓商務客市場。

許漢忠透露，大灣區航空目前提供3個航線，其中，泰國曼谷航線去年7月首航以來，客量一直有增長，平均載客率已超過八成；至於去年12月開辦的台北航線，增長則仍受當地入境措施所限。連同日本東京成田、首爾仁川航線先後啟航，他形容公司處於起步階段，規模相對較細，機隊共3架飛機，今年全年營業額估計約7億至8億元；倘年內再多3架新飛機投入服務，估算總額有望增至至少10億元，規模將會「似樣啲」。

航機運載力逐步增加下，許漢忠稱，今年短期內有望新增上海、北京、杭州、大阪航線；至於東京、台北是最受港人歡迎外遊地點，則有望加密航班數量，如台北航線目標由現時每日一對，增至每日三對航班往來。機隊擴充方面，許漢忠透露，未來引入的新飛機，機型仍會較細小，主要是針對國內或亞太區短途市場。但他強調，大灣區航空定位絕非廉航，更有意搶佔商務客市場，如新航機將考慮增加無線網絡服務；調整機艙布局，部分座位更寬敞等等，迎合旅客需求，同時確保機票價位具有一定競爭力。

人手方面，每年引進3架飛機須對應增加約150個職位，包括前線空中服務員及後勤等。惟現時航空業人手不足且請人難，他認為大灣區航空長遠需要投放資源，設立相關培訓工作，以配合業務發展。