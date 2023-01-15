香港解禁　日本旅客重臨　機票銷情倍增

本港旅遊業復甦步伐龜速，有日本旅遊業界指出，現時日本旅客訪港數量遠不如前，主要原因是香港入境檢疫政策去年底才大幅放寬。慶幸解禁消息公布後，本月1至12日機票銷情已較去年12月同期增長一倍，盼市場重開後陸續好轉。

日本網上旅遊平台「Airtrip」商品開發部兼航空政策部副部長落合崇道表示，新冠疫情持續近3年，日本人旅遊習慣稍為轉變，如當地經濟不景氣、貨幣匯率低、政府大力推動本地遊，提供酒店入住及消費優惠等；加上少部分人仍擔憂外遊染疫風險等，故當地旅遊仍以國內市場為主。

外遊方面，最多日本人選擇飛往鄰近國家及地區，依次為南韓、台北、泰國及美國夏威夷。反觀，香港過去是日本人十大熱門外遊地點之一，客量仍需時復原。他解釋，本港入境防疫政策較遲鬆綁，儘管本月往返香港的機票銷量稍好轉，惟內地早前暫停日韓旅客過境免簽安排等，再次打擊當地人訪港意欲。長遠而言，落合崇道相信，日本外遊人次會增加，包括考慮重臨香港，其優勢是購物、美食、城市清潔等。至於大灣區航空開辦香港往來東京成田航班，每日提供一對班次，他認為更多航班供應，有利穩定機票價格，如2月是當地長假期，能吸引更多日本人外遊。