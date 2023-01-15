維園年宵牌坊大門　回流建築師與市民拜個好年

又到一年一度新春年宵花市，維園架起「紅運鐺頭」牌坊大門，回流本土建築師盼與市民拜個好年。近日市民走過維園不難見到正在準備得如火如荼的年宵花市，銅鑼灣出入口大門架設起代表「家庭團聚」的「紅運鐺頭」牌坊。建築師Nicolas坦言，設計團隊4人均在英國讀建築時認識，每逢新年便會開始「Homesick(思鄉)」，而在唐人街不時見到大門會設置牌坊，作品設計意念由此而來，祝福走入年宵花市的市民一家團圓、新年快樂。

香港建築師學會及建築署早於2020年舉辦「香港建築師學會年度概念設計比賽」，當年勝出的作品「紅運鐺頭」歷經風雨，因應疫情多次延期，由牛年改為虎年設計，又由虎年變成兔年，作品中央的鈴鐺亦由原先的牛鈴改為「送虎迎兔」的虎鈴，寓意「虎鈴祝福送五嶽，兔生瑞氣秀三春」。

設計「紅運鐺頭」的4位年輕建築師分別是Nicolas、Jacky、James和Vivian，由英國讀書時相識至今，在人才外流、港人移民的今日香港，回流本地做建築師似乎顯得異類。四人卻異口同聲地說，對香港始終有「情意結」，對香港充滿歸屬感，希望留港貢獻社會，而設計「紅運鐺頭」亦少不免寄意各地港人，即便人在國外也可懷緬香港，牽動他們「家的情懷」。

疫情3年、「紅運鐺頭」陪同4人走過3年時光，成功架設在維園的一刻，Vivian忍不住稱：「好感動又好興奮！」，原先作品去年已掛起一半，後因疫情嚴重取消，當時「開心完又失落」，心情似坐過山車。而今作品高高掛在維園大門，作為設計團隊的「隊長」Jacky處變不驚，但也嘆謂，作品製作過程也不乏艱辛，例如受場地所限，需要7日建成，為顧及美觀和安全亦要小心揀選材質，最頭痛的仍是作品垂下來的紅繩因存倉逾年，再次掛起時未能達至完全筆直的效果，他笑說：「無辦法，實在擺咗太耐！」