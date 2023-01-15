青年義工派愛心包　逾千基層家庭受惠

農曆新年將至，有機構聯同近千名青年義工，為長者及基層家庭送上團年愛心包。義工隊上門到訪逾千戶家庭，派發賀年應節食品及防疫用品等物資。機構指出，隨着本港逐步復常，鬆綁防疫措施，加上適逢新春佳節，期望能將親手包裝的愛心包傳遍社區，為社會帶來新景象。

香港青年協會的「鄰舍第一」社區計劃，昨日舉行「鄰舍團年飯」活動，1,000位「鄰舍隊」青年義工走訪逾1,000戶家庭，以送上門形式為難於出外的長者和基層市民派發小型盆菜，以及包含賀年應節食品、揮春擺設、生活及防疫用品等物資的團年愛心包，提早向鄰舍拜年，送上節日祝福。

青協表示，過去3年受新冠疫情影響，長者足不出戶、小朋友缺乏團體活動、家庭經濟亦大受影響，種種因素難免阻隔社區的鄰舍情。機構期望透過是次活動，能在新春佳節期間，將親手包裝的愛心包送贈社會有需要人士，將愛與希望傳遍社區。義工隊除了上門送贈新春禮包外，亦為有需要的家庭提供家居清潔大掃除，運用商界捐款及借出的清毒噴霧，為長者及基層作家居噴霧清潔，及為獨居長者抹鐵閘，清理門面迎新春。