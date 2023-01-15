上水年宵市場無電供應　市民或要黑暗中買花

農曆新年將至，市民可於全港各地的年宵市場，惟上水年宵市場竟然無電！有攤位負責人前日入場作準備工作，意圖聯絡年宵市場的接駁電力承辦商時，卻得知今年市場內沒有攤位電力供應，對方回應指食物環境衞生署沒有提供。有檔主形容今年的年宵市場是近10年內安排最差的一次，年宵市場位於石湖墟遊樂場，然而接近一半的場地被用作預留區而不設攤檔，令攤檔數量大大減少，甚至亦有攤檔指地方較往年小，認為會減低市民興致，加上位置減少亦令貨車上落貨物時造成擁擠，十分不便。

鄧先生經營年宵市場逾30年，昨日進行準備工作時才得悉今年北區年宵市場無攤位電力提供，甚為不解，他指全港年宵市場都是統一的電力供應商，今年唯獨是上水的場地沒有攤位電力提供。他指以往從未出現過這種情況，認為情況若然太惡劣，不排除罷市的可能。

幾經爭取，食環署最新安排是會免費提供3個燈膽予每個攤位，然而鄧先生認為無法接受。他指燈光對部分攤檔尤其是賣蘭花、水仙的十分重要，雖然現場有球場的大燈光照明，但檔位有帳篷遮擋大部分燈光，如若市民前來時因燈光昏暗發生意外，後果由誰來負責。

食環署解釋，就個別攤檔申請電力供應出現技術問題，該署已更換承辦商為攤檔供應電力。在該署緊急安排下，已在相關攤檔提供照明，該署會繼續與承辦商跟進，盡快為攤檔供應其他所需電力。該署亦已聯絡相關政府部門，以便在緊急需要時可提供協助。該署了解，其他年宵市場沒有類似情況。