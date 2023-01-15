難得復常　卻安排混亂　檔主恐血本無歸

去年年宵市場無法如常舉行，難得今年可以復常，不少檔主均期望可以為生意帶來轉機，惟政府安排混亂，卻令一眾檔主苦不堪言，恐怕血本無歸。已有10年宵市場經驗的張先生，今年在北區年宵市場投得兩個攤位售賣蘭花，每個攤位花費約1.3萬元投標，連同鮮花及其他成本，最少花費約10萬元。他指疫情開始緩和，原本對今年的年宵銷情樂觀，希望生意額能夠回復疫情前的八成，惟現時情況下則無法估計，或會損失慘重。

於北區年宵市場擺檔逾40年的袁女士，指今年成本較往年貴，主要在於物流方面，運輸成本較以往上升近1倍，故銷售價會象徵式調節，較往年高約一成，惟她亦透露，有熟客表示今年買花數量減少，或會離港外遊而不買，對生意額有所影響。她又指分流場地過大，使貨車只能透過一個出入口單向行駛，造成麻煩。

經營水仙及鮮花攤位的陳太參與年宵市場約5年，本年投入成本約10萬元，擔心燈光昏暗的情況下，降低客人購買意欲；又批評本次年宵整體配套不完善，如附近沒有洗手間，影響頗大，尤其在人流較多時，較浪費時間。分流場地過大，雖然投標前已得悉，卻不知佔場地約一半，她批評此舉浪費空間。