東方日報A1：復常路　諸多阻滯

新冠疫情近日回落，但復常路仍諸多阻滯，政府專家顧問、香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅說，本港混合免疫屏障高，真正感染數字或逾500萬，而接種率亦高，科學上有條件視新冠病毒為風土病。他相信農曆新年後可取消口罩令以外的防疫措施，包括隔離令、醫院或院舍探訪人士的檢測要求、學生快測要求等。另外，中港兩地免檢疫通關，孔認為即使有入境人士帶有新冠病毒，對本港醫療系統影響不大，惟要慎防流感夾擊，故「口罩令」須繼續實施。

孔繁毅表示，本港現時疫情整體穩定，過去數日確診數字下跌幅度快，原因是本港混合免疫屏障高。他解釋，本港疫苗接種比率高，感染人數實際或達500萬以上，估計未來數日確診數字或進一步下跌。至於通關後人流活動增加，相信影響不大，因港混合免疫屏障高，以及有足夠抗病毒藥物，料對醫療系統壓力亦影響不大。不過，仍要慎防新冠肺炎與流感夾擊，故現時仍需有「口罩令」，他相信「口罩令」會是最後撤銷的防疫措施。

港府日前公布核酸檢測CT值35或以上，不當確診個案，孔繁毅相信是逐步邁向復常，最終目標是取消確診者隔離令，「會當感染係普通上呼吸道咁處理，唔需要因為感染咗而要隔離。」他認為科學上有足夠條件取消隔離令，相信農曆新年後疫情穩定，政府很快會取消隔離令。他指CT值35等同病毒數量很低，相當肯定已無活病毒。

早前澳門改列新冠肺炎為風土病，孔繁毅認為本港已經有足夠條件，而且條件比澳門更好，因混合免疫屏障比澳門高。至於其他防疫措施，他相信農曆新年後，如情況穩定亦可取消，包括醫院或院舍探訪人士的檢測要求，而下一步，師生亦毋須在上學前做快速檢測，即使出現無病徵傳播，整體風險亦很小。

對於本港首度錄得Omicron XBB.1.5變種病毒株的本地個案，孔繁毅則稱毋須太擔心，因大部分人有抗體，社會整體的混合免疫屏障較高，而XBB.1.5變種病毒株雖傳播性較強，但破壞性低，料病徵輕微，對醫療體系威脅低，但不排除XBB.1.5可能成為本港主流毒株。他呼籲接種上一劑疫苗逾6個月人士，尤其是長者，盡快接種加強劑。

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