東方民調：各界盼加大過關配額　簡化過關流程便利跨境學童

中港通關首階段實施，目前一般日子的單向名額為6.5萬個，與新冠疫情前每日有40萬至50萬人次往返兩地相比，現在只提供不足兩成配額，不少市民期望通關後回內地探親、團聚及旅遊，未必能滿足兩地市民需求。各界希望，政府增加通關名額，以及簡化過關和查核核酸檢測結果等流程，方便商務客往來，以及農曆新年後跨境學童回港復課。

本港與內地首階段通關當日，落馬洲等口岸離境大堂人頭湧湧，不少港人趕搭頭班車等過關。社會不少聲音期望，如果通關初期運作暢順，當局應再增加通關名額，同時亦關注日後若較多內地人來港，政府需要在交通上配合。近期有工會收到不少涉及要到內地奔喪或探望住院家人等特殊需要的查詢，期望政府協助有關市民盡快到內地，認為應在各口岸設立特殊名額，處理迫切需要過關的市民。

此外，跨境學童預料於農曆新年後可回港復課，但入境時仍須出示48小時檢測無染疫證明。有學界認為，按現時要求學生需頻密進行自費檢測才可過關，成本不菲，希望政府能更有彈性安排，例如允許以快測過關。而大多跨境學童均是經羅湖口岸往返兩地，若屆時學生只能經福田口岸/落馬洲支綫抵港，大大增加返校路程及時間，希望當局可重開羅湖口岸，方便學童們就近往來兩地。有旅遊界則認為，目前通關配額、跨境交通運力仍有限，盼港府盡快「打開水龍頭」，進一步出招吸引內地客來港，帶旺市道，惟需時仍以年計，料最快2024年訪港旅客數字才有望重拾至疫情前70%水平。