東方民調：口岸未全開陸路須預約　往返驗核酸　市民促撤限

本港抗疫近3年終等到中港通關，惟首階段通關設有不少限制，包括北上南下設有名額，其中3個陸路口岸過關前要預約，市民要做核酸檢測等。大批市民在通關首日已搶閘北上，農曆新年料為高峰期，2月亦有跨境學童回港復課。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者期待通關後北上探親團聚及旅遊，有共兩成半人指近日會北上或在內地過年，有人待內地疫情緩和便會北上；但亦有不少受訪者坦言會「等吓先」，因為北上仍設有限制，非常不便。受訪者希望盡快取消名額制、核酸檢測，以及開放所有口岸等，真正恢復兩地往來。

「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問428名18歲或以上市民，結果顯示，對於中港通關後，37%受訪者表示，取消所有限制才考慮北上；28%稱內地疫情緩和才考慮北上；13%指首階段通關會北上；12%表示會北上過年。調查亦顯示，如果北上，46%受訪者稱主要原因是探親、團聚；34%指是旅遊；11%稱處理私人事務；4%是為了商務。

對於首階段通關北上設有名額，部分口岸過關前要預約，44%受訪者認為，不應設限額；23%希望加大名額；另有16%認為現時名額已足夠。過關市民要有核酸證明，幼兒不獲豁免，近日檢測站再現人龍，42%受訪者希望盡快取消；23%希望以快測代替；14%感到非常不便。跨境學童過年後可回港復課，但亦要核酸證明，51%受訪者認為，應以快測代替；18%希望重開羅湖口岸方便往來；12%直指頻密自費檢測難以應付。

對於通關安排有何需要改善，43%受訪者希望盡快開放所有口岸；41%想簡化過關流程；7%認為，應加開名額給有特殊需要市民。綜觀情況，大部分受訪者期望關通後，可恢復人員往來，北上探親及旅遊，惟核酸檢測、配額制、預約過關等種種限制，影響北上意欲，希望盡快簡化過關流程，回到疫情前的正常往來。