高鐵復運初期只提供短途服務　林世雄：暫未確定長途班次恢復時間

高鐵今日(15日)起復運，早上起先後有列車北上離港及南下抵港，西九龍站有迎接首批抵港旅客的儀式，他們抵港後獲派紀念品，運輸及物流局局長林世雄今早迎接抵港乘客後表示，高鐵香港段復運初期主要提供短途列車服務，長途班次何時恢復，要觀察西九站的營運情況並與內地聯繫再決定，現時沒有確定時間表。

林又稱，目前前往廣州的票務比較緊張，會視乎開通後情況與內地商討，檢視有沒有增加班次的空間。政府昨日已宣布增加年廿七至年三十(18至21日)期間的通關配額，三個指定陸路口岸的每日單向總人數，由5萬人提升至6萬5千人，即增加1萬5千個。隨著高鐵復運，連同其他口岸的通關人數可增至每日超過8萬人。現時口岸運作非常暢順，當局會再視乎通關情況，特別是過年前增加配額後的運作，再與內地商討往後的安排。

來自深圳的卜先生，從事紡織進出口，他今早搭高鐵首班南下列車抵港，表示今日會即日來回，指過關順暢，提前準備海關申報碼就可以很快，他在通關後已曾在福田口岸過關來港，因為在尖沙咀工作，所以搭高鐵比較方便，而通關後在港可以和客戶面對面溝通，有助促進業務增長。