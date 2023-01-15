旅遊業需時增加接待能力　旅發局料3月多項大型活動可吸引遊客

疫情持續下各國踏上復常之路，中港兩地亦已開始通關。旅遊發展局總幹事程鼎一今早(15日)在電台節目上表示，本港旅遊業於3年疫情後終「守得雲開」，漸見曙光。不過，他指全球旅遊業復甦時，酒店、航空公司、旅行社均停運多時，面對人手不足問題，需增聘員工；航空公司的運載力及機場設施亦需時復常，認為香港逐步、有序開放，可讓業界提升接待能力。

程鼎一提到，本港自去年9月尾鬆綁入境人士防疫措施後，旅客訪港數字漸增，即使起初訪客以探親和商務為主，大型旅行團恢復較慢，他相信香港地位獨特，出入方便；又有不少新設施落成，例如西九文化區的M+博物館和故宮；加上3月本港有很多大型活動，包括音樂會Clockenflap、巴塞爾藝術展、香港國際七人欖球賽，相信可吸引大量遊客訪港。

他又表示，內地近日才恢復赴港旅遊簽證，且證件到期需時續證，預料未來抵港的內地旅客會慢慢增加。此外，有不少國家對陸港澳入境人士實施額外防疫措施，例如南韓限制本港航班只能用當地仁川機場降落。程認為港人外遊、當地公民來港後回國都會受影響，不過相信只屬短期安排，當南韓疫情無大變化時，會取消相關措施。

另外，農曆新年將至，以往本港會舉行國際花車巡遊，惟今年未能及時籌辦，旅發局改為放置大型藝術裝置，由年廿八起，4個沿海濱地點將設置「福兔」等大型裝置，讓市民紀念新春「打卡」。