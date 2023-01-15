往廣州東高鐵較原定快5分鐘抵達　議員倡調查站點配票情況

首班開往廣州東的高鐵列車G6555在今日(15日)早上8點01分準時由西九龍站出發，列車途經東莞南、東莞等兩個新中途站，全程大約需時1小時40分鐘，較原擬定時間快約5分鐘。有搭乘同一班列車的議員指出，農歷年前開往福田站的列車仍有大量餘額，但前往深圳北、廣州南及廣州東的車票均已售罄，認為有車票配額錯配的問題存在。

議員田北辰今晨搭乘首班車前往廣州東站，他指未領取實體車票，預料市民有機會忘記車廂、座位號的情況，建議如時間充裕可向職員查詢及換領實體票。他又提到，根據過去3日的售票情況，年廿七至年三十(18日至21日)期間，前往深圳北、廣州南及廣州東的車票均已售罄，惟開往福田站的列車仍有大量餘額，認為政府分配每日南北行各5,000張車票的配額有錯配，建議當局及港鐵了解高鐵的售票實況，以調節各站車票配額情況。

議員陳紹雄則表示，西九龍站內有不少設施方便乘客坐高鐵，引入電子車票後，乘客用回鄉證及身份證便可過關，過程順利。不過，由於復運後設人數限制，故未能進行高峰期的壓力測試，他希望港鐵其後根據復運經驗，逐步完善及提升服務。

乘搭該班列車的港鐵香港客運服務總監楊美珍下車後表示，對於今日高鐵重新投入服務感興奮，形容增設廣州東站具歷史性，旅程中入閘和上車亦很順利。楊續指，港鐵會持續檢視車票售賣情況，與多方面協調，希望可以逐步增加車票數量。