印度抵港郵包藏走私新冠藥　天水圍無業夫婦涉案被捕

香港海關於本月11日在赤鱲角香港國際機場，根據風險評估及情報分析，揀選一件由印度抵港、報稱為保健產品的郵包檢查，其X光影像顯示貨物為一批排列整齊、呈橙綠色的粒狀物品，引起關員懷疑。經進一步檢查後，關員在郵包內檢獲合共250盒、市值約33萬港元的懷疑走私新冠口服藥物。

海關有組織罪案調查科經跟進調查，發現郵包收件地址位於天水圍一住宅單位，遂派員部署在天水圍一郵局監控遞送，並於昨日(14日)發現一名男子到場提貨，關員隨即上前將其截停，並押返其寓所搜查。關員在上址單位內，再搜出130盒同類藥物，市值約17萬港元。海關遂以涉嫌「未根據並按照入口許可證規定輸入禁運物品」及「管有第一部毒藥」，拘捕該名40歲男子及其同住34歲妻子，二人均報稱無業，並已獲准保釋候查。

海關指，涉案藥物並無本港注冊編號，相信未經注冊，其功效、安全及質素成疑，該批藥物將送往政府化驗所檢驗，以調查藥物真偽，海關將循被捕人購貨渠道、處理渠道及其他涉案人士身份等方向追查案件，不排除有更多人被捕，呼籲市民切勿購買來歷不明產品及藥品，並向海關舉報懷疑走私活動。