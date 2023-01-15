近半學童因被父母責罵而感壓力　團體籲家長控制自己情緒

疫情下學童的學習環境有所轉變，改為上網課後與父母共處的時間增加。有團體於去年6月至8月期間，以問卷訪問1,362對家長及其孩子，了解兒童情緒壓力的來源及家長的處理方法。調查發現，57%兒童的負面情緒源於「考試測驗壓力」，46%源於「家長責罵自己」，可見學業及家長態度，為形成兒童負面情緒的主因；有過半數家長認為「批評及教訓」能有效解決兒童情緒問題，反映大多父母都採用說教方式管教孩子。

負責調查的香港基督教女青年會助理研究主任藍朗指出，有93%受訪家長表示會聆聽子女的感受，惟只有55%的學童認為父母有做到，反映並非所有兒童都能接收到父母的善意。女青青年及社區服務總主任郭義聰建議，家長應接納孩子的負面情緒，要以同理心安撫，切忌「二次刺激」。同時，家長應控制自己的情緒，因在不經意間說出的否定說話，都會令兒童記憶深刻。

小雪媽媽(化名)表示，女兒二年級時母女關係極差，形容女兒為「女版大雄」，不但成績欠佳，對待學業的態度亦令她多次大發雷霆，更曾對女兒揚言「再這樣下去，你連乞丐都沒有機會做！」惟她後來發現，原來女兒幾年後仍然記著這句說話，且與自己的關係疏離。在親友及社工的輔導下，小雪媽媽調節自己對女兒學業的期望，給予鼓勵和支持，並增加親子相處時間，母女關係漸轉融洽。