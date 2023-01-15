港女零裝備攀飛鵝山自殺崖　網民嘲「打卡比條命更重要」

不少市民喜歡行山「打卡」，但稍一不慎隨時樂極生悲。網上近日流傳一條片段，片長只有7秒，顯示一名女子在沒有安全繩等防墮裝備下步出飛鵝山自殺崖崖邊，後轉身向後靠着懸崖，比出「OK」手勢，貼文未有交代何時片段何時拍攝。網民對有關片段議論紛紛，批評有關女子罔顧安全，行為「牙煙」，有人指出該處「一跣係直插懸崖樹林」，亦有人問「其實博條命出去打卡有咩為？」

有關片段在一個Facebook行山群組上載，片段所見，該名穿着戴着攀山手套，在沒有防墮裝備下，側身扶着崖邊向前走，行前約5步後，便慢慢轉身向後後靠着懸崖，面帶笑容向拍片者比出「OK」手勢。片段引起網民熱烈討論，有人擔心道「行山係運動，唔係找死。萬一出事，新年流流，你父母點算」，亦有人批評「呢啲人個腦係唔係有問題，一陣出事又要搵消防、飛行服務隊去救，唔該人哋都會危險」、「打卡比自己條命更重要」。

有關行山群組亦發表聲明，指出片中女子為「新組員」，強調該群組一向倡議安全行山，行山人士要有合適的行山裝備，例如行山鞋及手套，並要了解行山路線的難度及危險性，「絕不贊成因為『打卡』，取悅其他人的讚賞而做出不愛惜自己身體和危及安全的事」。