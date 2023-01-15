稱通關有利本港招聘內地護理員　孫玉菡強調不影響本地勞工待遇

中港近日恢復首階段免檢疫通關。勞工及福利局局長孫玉菡今早(15日)在電視節目上表示，通關有利香港院舍招聘內地護理員。他指出，未計護理員的自然流失，僅審視未來數年本港需求後，提出輸入人才的上限為7,000人，不影響聘用本地人的待遇。他又說，本港安老及殘疾院舍一直人手不足，需求有增無減，當局將檢討院舍人手，例如可否把保健員專業化、相關晉升機會等，吸引本地入入行。

至於高端人才通行證計劃方面，當局已收到近5,300宗申請，並已處理7成半個案，逾9成獲批。孫形容計劃進度超乎預期，認為數字反映香港可吸引外地人才。由於是次計劃以電子平台處理申請，部分申請可在數日，甚至一日內獲批。他又透露，申請人中年薪達250萬元的人較少；而來自全球百強大學的申請人中，部分有多於3年經驗，可填補本港中層人員的空缺；工作經驗少過3年的，則可填補畢業生不足的問題。當局半年內亦會檢討計劃，決定需否作出調整。

對於剛出訪新加坡，孫玉菡指出，與新加坡部長會面後，雙方認同兩地各有優勢，競爭屬良性，例如新加坡較著重東南亞，香港則着眼內地市場。