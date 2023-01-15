2醫生涉開漏藥致鄧桂思死亡明提堂　死因庭應要求押後死因研訊

2女之母鄧桂思2017年因乙型肝炎病發，出現急性肝衰竭，2度換肝後死亡，2名聯合醫院醫生涉嫌在治療死者期間開漏抗病毒藥物。這宗事件的死因研訊原定排期在今年2月27日開審，預計需時15天。惟兩名涉案醫生被控誤殺，明日(16日)提堂，因此司法機構網頁已顯示該案死因研訊「現時並無聆訊排期」。司法機構回覆《東網》查詢表示，死因裁判官已因應律政司長的要求，根據《死因裁判官條例》第36條，押後上述的死因硏訊，司法機構不會就個別案件作出評論。

《死因裁判官條例》第36條「在某些個案中律政司長可要求將研訊押後」，凡律政司長要求死因裁判官將以某一人的死亡為標的之研訊押後，而所據理由為有另一人可能會被控謀殺、誤殺、殺嬰或危險駕駛引致他人死亡，另外在根據上述條款被押後的研訊的指定復開日期前，律政司長可隨時要求死因裁判官將該研訊再一次押後，而死因裁判官須遵照該要求辦理。

資料顯示，2女之母鄧桂思2017年因乙型肝炎病發，出現急性肝衰竭，2度換肝手術後一直留醫瑪麗醫院深切治療部，同年8月26日死亡。而時任聯合醫院醫生林治崑及陳小劍，被指在鄧桂思求診時，治療期間沒有適時處方抗乙肝病毒藥物，導致鄧桂思乙肝病發，兩人前年已被裁定專業失德，林治崑除牌5個月，緩刑36個月；陳小劍被判除牌3個月，緩刑18個月。