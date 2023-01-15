花墟店舖阻街引4大安全隱患　警一周發276張告票

每逢農曆新年前夕，旺角花墟都會人頭湧湧，買年花裝飾家居，惟不時有花店貨物霸佔大片行人路和馬路，大量垃圾阻塞街道，令原本水洩不通的花墟道一帶「塞上加塞」，而今年防疫規定放寬，更令有關店舖阻街問題更趨嚴重，引起4大安全隱患，包括容易引致交通意外、貨架亂擺易倒塌、阻塞樓宇消防走火通道，以及致交通嚴重擠塞等。警方今年1月起開始，聯同各部門加強對花墟道一帶店舖阻街進行執法行動，過去1周發出276張定額罰款通知書及39張傳票。

花墟道一帶行人路原本已經比較狹窄，但不少店舖仍將貨物堆放在行人路，甚至馬路對開的行人過路處上，收窄道路，造成人流樽頸。本月首兩周旺角警區已接獲74宗有關花墟一帶阻塞的投拆，比上月同期大增68%，引起4大安全隱患，包括增加交通意外危險，例如昨日(14日)有一名68歲婦人在園藝街過路時被一架私家車轆過左腳受傷，現場馬路兩側擺滿約2米高的年花及貨物，不排除婦人及司機被疊高的貨物引致視線受阻而導致事故發生。

為此，旺角警區加強執法行動，過去一周發出276張定額罰款通知書及39張傳票，並會在農曆新年前持續進行相關行動，同時因應花墟道一帶人潮在1月17日開始採取封路及人群管控措施。警方指理解店舖希望把握農曆新年「花開富貴」的商機，但同時亦希望店舖理解公眾安全的重要。