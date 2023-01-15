30%受訪者候公屋逾5年　協會斥房屋署三年上樓承諾名存實亡

疫情3年，基層生活依舊水深火熱！香港社區組織協會今(15日)公布最新調查發現，截至去年，全港約141,300戶居住環境欠佳，較2015年113,600戶增加25%，創8年來高位。其中，約3分之2受訪者已申請公屋，惟30%人輪候逾5年仍未能上樓，其重災區是4至5人家庭；整體住戶租金佔入息比例為36%，較10年前上升近10個百分點。社協認為，調查反映房屋署「三年上樓承諾」目標早已名存實亡，而劏房租務管制條例去年初實施後仍未改善住戶居住情況。

是次調查發現，去年約66.9%受訪劏房居民已申請公屋，整體輪候時間中位數為3年4個月。當中，30%人輪候時間超過5年；約15%受訪者更等候7年或以上；4、5人家庭輪候時間中位數均逾5年。可見過去一段時間新落成公屋中的房型，未能回應輪候冊上的家庭組合，嚴重供不應求導致各家庭組合輪候時間有明顯差距。調查同時發現，整體劏房住戶的租金佔入息比例高達36%，遠高於10年前研究調查的27.9%。其中，以套房加幅最為顯著，租金中位數倍升至5,000港元。

調查同時發現，整體劏房住戶每月家庭收入中位數只有10,000港元，遠低於政府去年第3季公布平均每月家庭入息中位數的28,500港元。疫情未過，防疫措施放寬但未能改善劏房住戶工作情況，約25%受訪者失業，30%人散工或開工不足，遠高政府統計處公布的3.8%失業率及1.6%就業不足率。

社協要求政府要再加快及增建公屋及社會房屋，改善租管及津貼等政策。包括在新規劃的公屋內增加公屋大單位的比例及數目，以切實降低4人或以上家庭的輪候時間；重新檢討配額及計分制，將單身人士重新歸入輪候目標。當局同時須制訂時間表，減少市場劏房、滅籠屋、板房數量；並設立起始租金，定期檢討並加強執行租務管制。