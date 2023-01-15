今年首發寒冷警告　大帽山最凍僅8.7°C　未來3天再降溫

兔年將至，虎歲杪寒。正值仲冬，近日天氣雖然似回春，不過今日(15日)氣溫猶如過山車，瞬間回到風寒夜，天文台在下午4時20分發出今年首個兼虎年最後一個寒冷天氣警告。根據分區天氣顯示，截至下午4時30分，大帽山最低只有攝氏8.7度，為全港最凍，其次昂坪低見攝氏11度，而大老山亦只有攝氏11.4度；至於市區方面，天文台則錄得最低攝氏17.2度。

現時之火災危險警告為黃色，表示火災危險性頗高。隨着冬季季候風影響，天文台預測明日(16日)起一連3天最低氣溫將進一步降至攝氏11度，甚至會變得乾燥，隨後的年廿八至大年初三(19日至24日)則稍變暖，終於有返過年感覺，市民出門拜年可以着多件紅衣大褸應節啦！根據分區天氣預報，明日全港除天文台、青衣及黃竹坑的最低氣溫均攝氏11度外，其餘地區只有攝氏10度或以下，當中打鼓嶺最低僅攝氏7度，屬全港最凍，而石崗亦只有攝氏8度，至於大埔、上水、流浮山、將軍澳及長洲都低見攝氏9度。

天文台預測冬季季候風會在未來兩三天為廣東帶來寒冷及乾燥的天氣，受季候風持續影響，本周後期廣東沿岸天色大致良好，但早上仍然相當清涼。根據九天天氣預報，未來9日變得乾燥且天晴，部分時間有陽光，相對濕度介乎50%至75%，顯著降雨概率為低。而明起至本周三早上天氣寒冷，氣溫介乎攝氏11至17度；本周四起一連6天稍微回暖，但早上仍然相當清涼，氣溫在攝氏14度至19度之間。