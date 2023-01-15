政Whats噏：陳沛然網站被假冒　有網民中招註冊被扣錢

近排網上出現唔少廣告冒認官員誘騙市民，之前多名高官都試過被人冒認落廣告，話佢哋發現咗一個「財富漏洞」，可以喺4個月內令任何人變成百萬富翁。而今日（15日），立法會前醫學界議員陳沛然就發現有人整咗個Facebook帳戶，將佢嘅Facebook貼文複製去帳戶度，頭像、背景同個人簡介仲要一模一樣，今日凌晨時分，呢個假帳戶終於露出咗「狐狸尾巴」啦，究竟係咩呢？

呢個假帳戶其實唔係創建好耐，但就將陳沛然多條貼文一次過複製過去，吸引到部分人關注之後，就話「恭喜那些收到我評論或分享帖子的人，您被選為贏家」，然後就叫大家去一個不知名網站度註冊，就話可以抽獎，呢個假帳戶仲話「我對這次活動負全部責任，希望你能參加我現在的活動， 謝謝」，講到實牙實齒咁，唔怪得之有人信咗！

有人就留言問「這是甚麼玩法？」，話個網站「要credit card（信用卡）資料，又唔知有冇過數」，仲畀人扣咗1澳元添！佢話自己註冊完之後，網站顯示話「要收錢AUD80（80澳元）及AUD19（19澳元）」，個假帳戶就話「刷卡即可獲得中獎碼，本次註冊完全免費。本次活動本人負全部責任！」其實都有人質疑個活動用簡體字而且要登記信用卡好奇怪，不過大部分人都話「已註冊」，唔知後續會發生咩事啦！

到今日下午3點幾，真嘅陳沛然終於發現有人冒認佢，就轉咗頭像，仲呼籲大家要舉報假帳戶。不過，睇翻假帳戶嘅留言，已經有幾個人註冊咗個網站，亦有人中咗招被扣錢。大概下晝4點30分，個假網站已經刪除，但假帳戶依然存在。