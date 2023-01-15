今增6261宗確診　輸入佔170宗　另多66患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(15日)本港新增6,261宗確診個案，包括6,091宗本地個案，以及170宗輸入個案。另外多66名新冠患者離世，涉40男26女，年齡介乎56歲至103歲，當中有22人來自院舍。死者中有17人無打針、4人已打4針、40人已打3針、 4人已打2針，餘下1人已打1針。第5波截至目前累計12,600名新冠死者。根據初步分析，當中27名病人的死因與新冠有關。

院舍方面，新增19間院舍呈報個案，涉及16間安老及3間殘疾院舍，共有22名院友及2名職員染疫。過去5日曾呈報個案的院舍中，則共新增160名院友及50名員工確診。學校方面，因為今日是假期，故沒有新增呈報個案，也沒有學校因疑涉及傳播，個別班別需停課一周。

另外，醫管局表示，現時急症醫院內科病床整體住用率約為106%。昨日(14日)亦有4,026名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有298名新增確診病人，2,089人需要入住隔離設施，632人正接受氧氣治療，74人需要以呼吸機協助呼吸。昨新增呈報10名危殆及15名嚴重的確診病人，現時合共有183名危殆及173名嚴重的確診病人留醫，當中49名危殆病人正接受深切治療。