疑刑毀多間玩具舖遭公審　男子持刀旺角店報復　與職員同被捕

做生意講求和氣生財，惟旺角有玩具模型舖昨日(14日)卻發生持刀傷人事件，一名自稱「魔人」的男子持𠝹刀與該舖一店員拳刀相向，雙方在店內扭打在地，針鋒相對下各有負傷，其中鬧事男子額頭更「爆缸」見紅，警員隨後到場將有關人士拘捕並帶離現場。而事發店舖一度提早收舖，並即日於網上發公告，指出箇中原因疑涉及新舖開張，惟新店邀請該店舖負責人到場剪綵不果，懷疑有人心有不忿遂作報復行為。

警方今日(15日)表示昨晚8時許接報，據悉一名姓何(32歲)男子稱「傾生意」到上址求見老闆，惟姓陳(23歲)男職員則指老闆不在，期間何亮出𠝹刀指嚇對方，並與男職員大打出手，雙方拳來拳往、刀光飛閃，其他職員見狀立即報警求助。經初步調查後，警方以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」將涉事兩人拘捕，其中何男另涉「藏有攻擊性武器」。何男頭部流血，陳男則眼及嘴受傷，兩人由救護車送院檢查。案件由旺角警區刑事調查隊跟進。

遭鬧事的模型舖於事後在社交平台發出的公告及轉發相關貼文，指事件「前傳」涉及一名自稱「魔人」的男子，近日為新店開張曾邀請多間玩具舖負責人前往剪綵，不過有店舖負責人原本未有答允，「魔人」卻擅自宣傳對方已確認出席，疑「抬人上橋」而遭「放飛機」。涉事男子疑不忿對方「唔畀面」，懷疑曾在深夜前往多間玩具店外破壞，更在網上拍賣二手平台投得玩具後，再將交收地址選為涉事玩具舖，意圖令對方名譽掃地。