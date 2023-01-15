巴士乘客逼車頭　「紫衫龍王」無車搭　霸氣攔車唔畀走

巴士是港人其中一種最常用的公共交通公具，每當繁忙時間，有不少巴士更是前前後後皆擠滿乘客，令其他候車的市民無法上車。但不知大家有否見過「偽滿客」的情況？昨日(14日)網上流傳1段短片，甫開始見一女士身着紫衣，猶如《倚天屠龍記》中的「紫衫龍王」般，霸氣地以身攔下巴士，使該車無法駛走。拍片者解釋道，因下層乘客擠在車頭，司機直接駛走，而沒有「埋站」，大批候車市民已等候2至3班皆未能上車，但眼見車尾空間相當闊落，於是該名紫衣女士「火遮眼」以身攔巴士，要求乘客企入車廂尾。

有網民在社交媒體群組「皇后山之友」出貼上載上述影片，片中是一輛循環來往皇后山及粉嶺站九巴78A，位於沙頭角公路龍躍頭段逸峯對開巴士站。片中可見，該巴士車尾位置有相當多的空位，在女士以身攔車後，仍不為所動，有的更埋頭玩手機，無意挪動至車尾。拍片者指，「因為啲人唔肯褪入去啦，所以阿姐唔畀架巴士開，我哋等咗兩、三班車，啲司機都唔停車畀我哋上車」發貼網民表示，「今日唔肯企入啲，它(他)日我體也相同」。

貼文一出即引起網民熱議，留言指「個like係俾(畀)呢位呀姐，佢做咗好多人都唔敢但想做嘅嘢」，亦有網民認為，「其實行入去好簡單，但唔明點解啲人都唔肯」。有網民則勸喻大家將心比己，反問若未能上車的人是自己會怎樣。發貼的網民稱已向九巴反映情況，建議可用有簡單通訊設備讓車長可報回總站，站長調度下一巴士留有空間接載其它站乘客，訓練司機嚴守守則，指示乘客何處有坐位。

雖然該名女士的獲得一眾網民支持，但攔車行為有機會觸犯法例。根據《道路交通條例》(條例)第48條，如行人無故走出馬路或亂過馬路，可被罰款2,000港元；條例第49條則列明，如行人沒有合法權限或合理辯解下干預車輛行駛，可被罰款5,000港元及監禁12個月。