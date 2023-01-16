類風濕關節炎　病徵痛楚呈對稱

不少人受類風濕關節炎之苦，日常生活也受困擾。類風濕關節炎屬內科疾病，是由自身免疫系統異常所造成，炎症反應可影響全身不同的關節，出現持續侵蝕及變形，最終令關節被破壞。骨科專科醫生文浩然指出，此病對關節的影響通常是「對稱性」，即患者身體左右兩邊的關節，會同時出現病徵和感到痛楚。常見受影響關節部位包括手腕、手指聯接關節、膝蓋等，導致患者痛楚、關節腫脹，嚴重者的關節更會變形。

遺憾的是，目前醫學界尚未找到此病的成因，但文浩然表示，有研究指出當家族史中有親人患上此病，其他成員的病發率會較高，另外，女性的發病機會亦比男性高。此病在年輕人中並不罕見，30至50歲是病發高峰期，也有20多歲便確診的個案。由於此病無法根治，目前的治療方法是抑制，以藥物控制發炎的過程，阻止關節繼續被侵蝕。但若病情到了十分嚴重的程度，如關節變形，或病人連日常生活都無法自理時，例如不能拿起筆桿或筷子，此時便需接受手術。而病人手術後，亦需進行物理治療，以加強訓練肌肉，恢復活動能力。

文浩然強調，由於類風濕關節炎成因不明，故無法預防，只能及早診斷，而基於關節變形後便無法逆轉，故及早察覺並接受適當治療十分重要。患者也應留意日常的護理，包括維持適度運動，如耍太極、水中運動等，惟要避免過多的跑跳或負重運動，以免加速關節破壞。病人亦應小心保護關節，在日常生活上，可使用一些輔助器具，如長柄鞋抽、改良筷子、坐廁扶手等，避免關節承受過高壓力或過勞。