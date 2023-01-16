晚期肺癌第新三代標靶藥　無惡化存活期機率倍增

肺癌是本港最常見癌症，更是頭號殺手。晚期肺癌患者中，有高達4成機會「癌細胞上腦」，誘發腦癌導致死亡。有臨床腫瘤科專科醫生指，醫學界近年研發新一代標靶藥物，有效延長肺癌的無惡化存活期近一倍機率，減緩癌細胞腦轉移情況惡化外，亦可預防癌細胞腦轉移，近73%病人3年內未見顱內惡化。

肺癌主要分兩大類，包括非小細胞肺癌，及小細胞肺癌，非小細胞肺癌佔肺癌中80至85%，當中又可分為腺癌、鱗狀細胞癌和大細胞癌；小細胞肺癌則佔肺癌10至15%。一般晚期非小細胞肺癌患者存活期中位數為8至10個月，兩年內存活率不超過10%至20%，出現「腦轉移」是導致死亡的主要原因，而有關病人出現腦轉移的比率高達40%。臨床腫瘤科專科醫生劉健生表示，患者可以藥物治療，但大腦中的血腦屏障會阻止大多數藥物從血液滲透至大腦，增加藥物治療腦癌難度。

多項研究顯示，不同基因變異可誘發及促成非小細胞肺癌，主要涉及的基因變異包括表皮生長因子受體(EGFR)、間變性淋巴瘤激酶(ALK)和Kristen鼠肉瘤病毒原癌基因同源體(KRAS)。帶有ALK基因變異的非小細胞癌患者目前可接受ALK抑制劑作標靶治療，有關抑制劑已推出第3代。劉引述刊登於《新英倫醫學雜誌》的中期研究結果指，服用第3代抑制劑的ALK基因變異晚期肺癌患者，其12個月無惡化存活期達78%，為同樣是一線標靶藥物的第一代(39%)的一倍。本身已有腦轉移之病人使用第一代，其顱內或可於19個月內完全惡化，而使用第三代的病人，近73%病人3年內未見顱內惡化，反映腦轉移情況惡化機會低。