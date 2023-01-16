官方列明可供檢測　醫院話取消

本港與內地於本月8日起恢復免檢測通關，為了平衡兩地衞生風險，港人無論入境內地或由內地返港，均須持有48小時內核酸檢測無染疫證明。市民在本港可到指定檢測中心自費做核酸檢測，並取得報告。

但自內地放寬防疫政策後，以往密集如便利店的核酸檢測站不再復見，港人要到「國家政務服務平台」網站及微信小程序查找核酸檢測機構，並經過繁複程序，過程絕不輕鬆。

根據內地官方指引，全國核酸檢測機構詳情可於「國家政務服務平台」網站及微信小程序內查詢，當中包含檢測機構名稱、地址、電話等訊息。例如在省份點選廣東，深圳有114間核酸檢測機構，而廣州就有159間。

本報記者昨日回到廣州後，發現即使早前官方指明可做核酸報告的醫院，均已不再提供檢測服務。有港人到廣州海珠區中醫醫院進行檢測，該醫院就設有「核酸採樣亭」，亭內有工作人員提供採樣服務，惟現場不接受現金支付，需要即場登記電子錢包方能付款。

完成電子支付後，接受檢測者亦需要掃描「核酸碼」，工作人員指檢測結果可於「健康碼」系統查看，若港人並無健康碼就要即場完成登記，無論支付碼或健康碼，港人都可以用回鄉證登記，整個過程由檢測到提取報告大約兩小時，可在醫院列印紙質報告供過關之用。