東方日報A1：內地驗核酸困難　港人膽博膽衝關

本港與內地通關已經一周，停運近3年的廣深港高鐵香港段亦於昨日重新啟航。但通關初期過境旅客需持48小時內核酸檢測無染疫報告方能過關，而港人在內地做核酸檢測面對困難，本報早前揭發深圳福田口岸查核報告寬鬆，過去7日有不少人從內地來港時未被查證是否持有有效核酸報告便獲准離境。本報記者昨日乘高鐵由廣州回港時，更直擊有港人「膽博膽」持已過期核酸報告衝關，成功返港，相關防疫要求形同虛設。有醫生指，內地查核寬鬆或會為本港帶來疫情風險，惟通關首周本港醫療系統未有受壓，促當局全面檢視核酸檢測措施，呼籲盡早取消加快復常步伐。

本報記者昨於廣州返港時發現，有一名港人與母親前日因急需處理內地銀行事宜，從香港趕到廣州，原以為可於其持有的核酸報告發出後48小時內趕回香港。惟他們昨晨成功購買回程車票後才發現，當他們抵港時其持有的報告已過期，遂在網上查找廣州市白雲區可做核酸檢測地點，打算再做一次檢測才回港，惟他們先後到了兩間指定醫院均被告知已停止核酸檢測服務。

該名港人慨嘆因為已3年未回廣州，加上檢測經驗不足，網上官方資訊卻不是最新，令其大失預算。乘坐高鐵前往香港時，他全程坐立不安，恐防因核酸報告過期而被拒入境香港。他們抵港後硬着頭皮闖關，最終成功通過內地健康申報，成功取得二維碼過內地關口。他們過關後坦言，其核酸報告逾時一個多小時，理論上已失效，惟仍取得過關資格，認為相關機制明顯存在漏洞。

本報記者於網上討論區發現，不少於過去一周曾往返中港兩地的網民指，由內地過關時沒有人查核報告，只在香港關口時才有，亦有人指內地客即使無做核酸亦能過境香港，批評該做法淪為形式主義。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，內地自行申報的做法寬鬆並有漏洞，但他估計要求過境者持有有效核酸檢測報告，其中一個原因是防止內地病人跨境求診令本港醫療系統受壓，而通關至今一周未見此現象，加上本港新冠疫情持續緩和，亦證明內地疫情並未影響本港疫情。他建議港府參考澳門做法，分階段取消各關口的核酸報告要求，「高鐵同飛機可以最先取消，之後啲關口都可以放寬，咁先可以真正復常。」

保安局發言人指，在首階段的通關安排下，港府與深圳市政府雙方同意各自採取有效方式，檢查出境旅客是否持有有效核酸檢測無染疫報告、以及如為需要預約人士，是否持有預約證明。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：