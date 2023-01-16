喚醒市民關注氣候變化　環團鼓勵「行多步」減少碳足迹

天氣乍暖還寒，港人最近一周更經歷「春夏秋冬」，與以往的情況大相逕庭，其實與氣候暖化有關，若希望情況不再惡化，人人也可以「行多步」！有環團昨日舉辦步行活動，期望能喚醒市民關注氣候變化，以步行代替短距離的交通工具，實踐低碳健康生活，活動亦獲本地銀行支持，捐贈75萬元的額外善款予5間環保慈善機構，將步數、減碳量轉化為愛心善行。

世界綠色組織行政總裁余遠騁於「地球‧敢『動』行2022」上致詞時表示，近年極端天氣帶來的威脅愈趨嚴重，全球暖化帶來的影響已經迫在眉睫。從個人開始，多步行少搭車，便是有效減少碳排放的方法之一。然而，環團早前進行的步行調查結果顯示，僅7.8%的受訪市民每周七天步行至少30分鐘，數字持續下跌，較上屆的8.4%再減少0.6個百分點，反映出港人每周步行的時間嚴重不足。環團希望透過線上線下兩大活動，積極推動市民改變日常出行模式，減少碳足迹，以推動香港於2050年或之前實現碳中和。

環境及生態局局長謝展寰則指，香港在2020年的碳排放總量較2014年高峰下降接近25%，顯示出在社會各界和市民的支持和參與下，香港正穩步邁向減碳的目標，希望公眾能繼續為氣候行多步，一同步出零碳新未來，又說當局正推動多項減碳政策和措施，以實現2050年前達致碳中和的目標。